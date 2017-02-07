Скоро вместо пешеходного перехода около кафе "Марина" будет установлен интеллектуальный светофор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, новый светофор будет установлен на пересечении проспекта Достык и улицы Алмазова. Здесь же появится освещение, которое было установлено на многих пешеходных переходах Уральска в 2016 году. Стоит отметить, что в Уральске уже пробовали устанавливать интеллектуальные светофоры на оживленных перекрестках, однако вандалы сломали все кнопки, и идея не увенчалась успехом.