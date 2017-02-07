Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, новый светофор будет установлен на пересечении проспекта Достык и улицы Алмазова. Здесь же появится освещение, которое было установлено на многих пешеходных переходах Уральска в 2016 году. Стоит отметить, что в Уральске уже пробовали устанавливать интеллектуальные светофоры на оживленных перекрестках, однако вандалы сломали все кнопки, и идея не увенчалась успехом.