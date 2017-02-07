В ночь с 7 на 8 февраля столбик термометра опустится до 20-25 градусов ниже нуля. Местами ожидаются морозы до 29 градусов. Днем станет немного теплее - 15-20 градусов с минусовой отметкой. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 5-12 м/с. - В Атырау температура воздуха ближайшей ночью установится на уровне 20-22 градусов ниже нуля. Днем будет ясно, переменная облачность. Столбик термометра будет показывать 15-17 градусов мороза, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов и связи Атырауского филиала РГП "Казгидромет" Кулайна МЫРЗАХМЕТОВА. Сегодня по области ожидается снег, местами сильный снегопад, гололед, туман. Ветер будет дуть северный 6-11 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов ниже нуля, местами до 15 градусов мороза. В Атырау сегодня снег, ветер северный, 5-10 м/с, днем температура воздуха - 6-8 градусов ниже нуля.