Спешите! Удачных Вам покупок в «Дине»! Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, Зеленовский район, п. Мичурино, участок 2/1.

Гипермаркет нравится горожанам и жителям области как разнообразием товаров и оптовыми ценами, так и тем, что здесь часто проводятся интересные акции для покупателей. Вот и на зимних праздниках прошла акция «Берегись 2 автомобилей!».- Условия розыгрыша были просты: нужно было осуществить единоразовую покупку на сумму от 7000 тенге с 10 ноября 2016 года по 21 января 2017 года и заполнить предоставленный кассиром отрывной купон. Отрывную часть купона с данными и прикрепленным чеком нужно было опустить в специальный ящик для сбора купонов, другую часть купона с условиями акции сохранить до момента розыгрыша, - рассказал главный маркетолог гипермаркета «Дина» Николай КОРОЛЕВ.Первый розыгрыш состоялся 16 декабря, а второй – 22 января. Розыгрыши проводились в прямом эфире в студии телеканала ТДК-42. Обладателями главного приза - двух автомобилей «Лада Гранта» - стали Гаухар СУХАНОВА и Акерке ИБРАШЕВА.Также разыгрывались и другие ценные призы: холодильники, стиральные машины, термопоты, мультиварки, мясорубки, электропечи и многое другое. Всех покупателей, ставших победителями в акции, поздравляем с призами!Приближается праздник любви, и специально ко дню Святого Валентина в гипермаркете «Дина» жители города и области могут приобрести товары со скидками и поучаствовать в беспроигрышном розыгрыше призов: сделайте покупки на сумму от 7000 тенге и получите скидку от 20 до 35% или денежный сертификат до 10000 тенге. Акция действует до 15 февраля, и есть прекрасная возможность приобрести интересный подарок своим близким и дорогим людям!На правах рекламы.