Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 31 декабря в 19.00 на трассе Самара-Шымкент. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 27-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 столкнулся с автомашиной марки "Лада Калина", за рулем которой находился 54-летний мужчина. В результате аварии 27-летний пассажир ВАЗ-2112 и 51-летний пассажир "Лада Калина" от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. – Водитель автомашины «Лада Калина» и пассажиры с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Сырымского района. По данному факту УП г. Уральска начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в полиции. Еще одно смертельное ДТП произошло 1 января в 17.00 на проселочной дороге в поселке Жаксыбай Жанибекского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель за рулем ВАЗ-21115 не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП водитель скончался на месте. – Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу в морг поселка Казталовка. По данному факту начато досудебное расследование статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в полиции. 3 января на автодороге Таскала-Аккурай произошло еще одно смертельное ДТП. 24-летний водитель автомашины "Лада Приора" не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте. Труп так же направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы в морг Уральска.