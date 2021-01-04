В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что с 1 по 3 января в травмпункт Городской многопрофильной больницы обратились 58 человек. - Из них 13 человек обратились с травмами из-за гололеда, на катке получили травмы 3 человека, бытовые травмы - 28 человек, с побоями полицейские доставили 13 человек, в ДТП - 1. В травмпункт Областной многопрофильной больницы обратились 38 человек. Из них с уличными травмами - 20, бытовые травмы - 14, избитых - 4, 1 человек получил ожог из-за салюта, 1 пострадал в ДТП, - сообщили в облздраве. Стоит отметить, что пострадавший от салюта получил ожог лица. Ему сделали перевязку, сейчас он находится на амбулаторном лечении.