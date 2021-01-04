Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Как стало известно, уголовное дело по статье 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего» в отношении 33-летнего мужчины было начато еще в сентябре. - В ходе расследования были установлены новые обстоятельства. Так, летом 2016 года 33-летний гражданин, находясь у себя дома, который расположен на зимовке в КХ Теректинского района, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении малолетней. На момент совершения преступления девочке было 11 лет, сейчас ей 15 лет, - сообщили в полиции. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе. По данным фактам ведется досудебное расследование по статьям 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении малолетнего» и 124 УК РК «Развращение малолетних, совершенное неоднократно», - рассказали в полиции.