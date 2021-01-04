По словам врача акушера-гинеколога Областного перинатального центра Акмарал Таниевой, за сутки 1 января в перинатальном центре на свет появилось 18 новорожденных, из них 9 мальчиков и столько же девочек. - Всего за прошлый год у нас появилось более 7 тысяч малышей. В праздничные дни наша работа ничем не отличается от трудовых будней. Мы работаем как обычно, дежурим круглосуточно. Если женщина рожает самостоятельно и ее состояние и состояние ребенка удовлетворительное, то их мы выписываем на вторые сутки. Самый крупный ребенок из всех новорожденных весит 4,2 кг, а самый маленький - 2,8 кг, - пояснила Акмарал Таниева. Пациентка Областного перинатального центра 37-летняя Халила Сисенова рассказала, что она встретила новогоднюю ночь в роддоме. - Я приехала из Теректинского района. Моя беременность протекала очень тяжело из-за сахарного диабета и высокого давления. При родах меня буквально вытащили с того света. Сейчас уже все хорошо, состояние нормальное, ребенок лежит в патологическом отделении, он рожден недоношенным - на 36 неделе беременности, вес - 3,8 килограмма. Это пятый ребенок, его назвали Асланом, - отметила женщина. - Я очень благодарна всему медперсоналу за профессионализм. Стоит отметить, в прошлом году, когда городская многопрофильная больница использовалась в качестве "ковидного" стационара, в перинатальном центре количество родов в сутки достигало 40.