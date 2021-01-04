Семья Запрометовых из села Янайкино района Байтерек была жестоко убита год назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО до сих пор не нашли подозреваемого в тройном убийстве Фото из архива "МГ" Жестокое убийство бизнесмена и его семьи в селе Янайкино района Байтерек произошло вечером 14 января 2020 года. В тот день в селе загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались супруги Александр и Валентина Запрометовы и их 43-летний сын Сергей. Перед смертью Валентина успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение. Также соседи рассказали о семье погибших. Однако подозреваемых в тройном убийстве задержать не удалось. 17 января, друзья, родственники, близкие и просто знакомые семьи Запромётовых пришли проводить их в последний путь. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено оружие. Спустя четыре месяца после убийства в департаменте полиции ЗКО заявили, что следствие продолжается, проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, ежедневно анализируются и исследуются собранные материалы, а также заключения экспертиз. Несмотря на то, что со дня трагедии прошел почти год, стражам порядка до сих пор не удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемых в совершении тяжкого тройного убийства. - Следствие по этому делу продолжается, назначены ряд экспертиз, - отметили в ведомстве.