Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 3 января, было зарегистрировано 645 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 35 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 157 579 случаев, из них 9322 - в ЗКО. - На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 22 710 человек, из них в стационарах находится 5 132 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся – 288 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 41 пациент, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что на 2 января этого года также было зарегистрировано 38 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. Выздоровели 47 человек. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 45 984 заболевших пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 509, всего выздоровели – 33 298 человек, - отметили в МВК РК.