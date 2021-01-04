Казахстан перешёл из "жёлтой" в "зелёную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой. "В нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано 156 934 больных с положительным результатом Covid-19 и 45 946 случаев коронавирусной инфекции. На сегодня процент выздоровевших увеличился до 87%, тогда как в июне и июле месяцах данный процент не превышал 60. Республика находится в зоне низкого риска в "зелёной" зоне", – сообщил глава Минздрава.В "красной" зоне находится Атырауская область. В "жёлтой" зоне – Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области, Нур-Султан, Алматы. Все остальные регионы страны находятся в "зелёной" зоне по темпам распространения КВИ. От того, в какой зоне находится регион, зависит уровень строгости карантинных ограничений. За 2020 год значительно увеличились возможности по лабораторной диагностике вируса, отметил Алексей Цой. Тестирование на коронавирусную инфекцию сегодня можно сделать в 132 лабораториях и 48 пунктах забора биологического материала. Общая мощность –100 тысяч исследований в сутки. "На сегодняшний день проведено более 5 млн исследований, ежедневно лабораториями проводится до 40 тысяч тестов. Таким образом резервная мощность лабораторий составляет 60 тысяч исследований, в настоящее время данная мощность используется для обеспечения безопасности выборов", – сказал Алексей Цой.