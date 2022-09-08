Это предусмотрено в проекте закона по вопросам социальной защиты. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА». Отмечается, что по соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. При этом общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 в месяц - при четырёхдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год - при установлении суммированного учёта рабочего времени. Также в документе оговорено привлечение к работе в выходные и праздничные дни. Оно допускается в следующих случаях:
  • при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;
  • предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;
  • выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений;
  • для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником.
Документ доступен для публичного обсуждения до 23 сентября.