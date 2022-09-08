В период межсезонья цены в регионе будут стабильными, обещают в управлении предпринимательства ЗКО
На стабилизацию цен на продовольственные товары планируют направить не менее 6,9 млрд тенге.
В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО ответили на критику премьер-министра Алихана Смаилова о «недоработке по стабилизации цен на продовольственные товары».
- Эффективность акиматов по сдерживанию цен оценивалась по количеству проведённых заседаний комиссии. В регионе прошло пять заседаний, по результатам даны конкретные поручения и приняты меры по ним. В то же время с начала года в области провели около 300 ярмарок. Для разъяснения законодательства еженедельно проводится обход более 1000 магазинов «у дома». Поступило от населения 14 жалоб, на владельцев шести магазинов составлены протоколы за нарушения, - сообщил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелды Батырниязов.
По его словам, из 19 позиций социально-значимых продовольственных товаров по 11 в ЗКО цены ниже, чем в соседних Актюбинской и Атырауской областях. По остальным восьми позициям цены на уровне соседей.
- Если говорить о финансировании «оборотной схемы», у нас в области этот показатель должен быть на уровне 3,4 млрд тенге. На сегодня выделено 2,3 млрд тенге. Вместе с тем заключены 127 меморандумов с хозяйствами области на поставку в резервный фонд сельхозпродукции (зерно, яйца, картофель и другие овощи) по ценам ниже рыночных на 15% и на сумму 4,6 млрд тенге, который уже формируется крестьянскими хозяйствами области. Получается, что данная мера вместе с механизмом «оборотная схема» позволить стабилизировать цены на продовольственные товары в масштабах области на сумму более 6,9 млрд тенге, - сообщил Батырниязов.
По его словам, у предпринимателей области имеются свои поля в других регионах. Например, у одного бизнесмена из ЗКО имеется посев лука в Жамбылской области. Урожай будет не менее 10 тысяч тонн, что закроет потребность области на 100%, причём по ценам ниже рыночных на 10-15% и без посредников будет поставляться в область.
- Таким образом, можем сказать, что в период межсезонье цены в регионе будут стабильными и не выше, чем в других областях, - заключил руководитель управления.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!