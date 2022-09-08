Он отделался штрафом. Директор перинатального центра Алматы брал взятки за организацию "благоприятных условий" при родах Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию журналиста Михаила Козачкова о борце с коррупцией из Мангистау, который сам попался на взятке.
- Приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу. Согласно приговору Избасар осуждён к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания. Также осужденный пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе, - говорится в сообщении.
В Антикоре утверждают, что осуждённого изобличил департамент собственной безопасности агентства.