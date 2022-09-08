На AirAstana с июля наложили шесть штрафов. Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В пресс-службе комитета гражданской авиации сообщили, что продолжают привлекать к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.
- За третью декаду августа в отношении AirAstana наложено два дополнительных штрафа размером 2 000 МРП (6 126 000 тенге). С июля в отношении авиакомпании всего наложено шесть штрафов на общую сумму 6 000 МРП (18 378 000 тенге). Авиакомпания SCAT привлечена к штрафу 1 000 МРП (3 063 000 тенге), - информировали в КГА.
То есть всего казахстанские авиакомпании семь раз оштрафовали на 21 миллион тенге. Только вот почему птицы с завидной регулярностью попадают в самолёты, вызывая задержку, авиационная администрация не комментирует. AirAstana заявляла, что за восемь месяцев произошло 100 фактов попадания пернатых в летящие борты. Ответственность за отпугивание птиц несут аэропорты.