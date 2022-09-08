- Сегодня был в школе №7, где дочка учиться и вы не представляете, сколько весит рюкзак, 12 килограммов. И ещё вдобавок в школе говорят, чтобы дети приносили с собой сменную обувь. Зачем? Мы живём в Уральске третий год и это первый город, где мы столкнулись с такими требованиями. Детей заставляют переобуваться даже когда на улице нет ни снега, ни дождя. При этом нет условия для этих самых переобуваний, и учителя с техперсоналом вместе ведут надзор за детьми, чтобы они переобувались, нонсенс какой-то. Отдел образования или управление вообще знают, что сейчас 21 век, а не 20. Может они посетят другие регионы Казахстана, как никак мы единое государство, а не федерация или штат в США. Потом от этих рюкзаков, мне кажется, дети больные будут, сколиоз, остеохондроз, грыжа им обеспечена, - возмущается папа школьницы.

- В нашей школе вообще запрещают ходить в кроссовках, поэтому, если в этот день в расписании есть физкультура, то ребёнок и вовсе носит две пары обуви. Почему нельзя установить шкафчики, чтобы дети там оставляли обувь и к примеру, спортивную форму? И для чего нужен целый штат техперсонала, если все дети ходят в сменке? – говорит мама ученика другой школы.

- Для создания комфортных условий обучения всех учащихся в школу необходимо приносить сменную обувь, независимо от погодных условий. Связано это не только с нормами САНПиНа, но и сохранением здоровья наших школьников. Наши дети, находясь в школе по 4-5 часов, не должны дышать уличной пылью. В школе проводится влажная уборка помещений два раза в день, но и этого будет недостаточно, если наши ученики не будут переобуваться. Директор школы в данный период решает вопрос о приобретении ученических индивидуальных шкафчиков, для хранения учебников и сменной обуви, и делает всё возможное, чтобы облегчить учебный процесс наших детей, - ответили в администрации СОШ №7.

Фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратились родители уральских школьников.Его жалобу поддерживают и другие родители.Впрочем, в школах уверяют, всё делается во благо детей.А в пресс-службе отдела образования Уральска заявили, что «в законодательных нормативных актах в области образования РК не указано о необходимости смены обуви учеником в школе. Тем не менее, в соответствии с правилами внутреннего распорядка каждой школы введены меры по смене обуви в целях соблюдения норм САНПиНа и чистоты воздуха для здоровья детей».