- Неважно, чей ты клиент — Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR - любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал, пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться, - сказала Жанасова на форуме электронной коммерции в Нур-Султане.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Систему единых терминалов для приёма оплаты через QR-код планируют ввести в Казахстане. Об этом сказала вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова.По её словам, в этом году все банки доработают свои системы и жители смогут оплачивать при помощи QR.