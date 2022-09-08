На скамье подсудимых один человек, тогда как родственники считают, что в избиении принимали участие как минимум ещё трое мужчин.
Батырбек Курмашев
Трагедия произошла ночью 11 сентября
2021 года на проспекте Назарбаева, недалеко от ночного клуба. Бездыханное тело 29-летнего Бахтияра Шарипова обнаружили полицейские, которые приехали на место после анонимного звонка. Звонивший сообщил, что между молодыми людьми происходит драка. Позже по подозрению в совершении преступления задержали
23-летнего молодого человека, который признался в содеянном.
Тогда сестра убитого мужчины Эльвира Шарипова рассказала о погибшем и просила наказать всех виновных
в гибели её брата. Однако в ходе следствия не нашлось доказательств того, что Шарипова убивали несколько человек.
Сегодня, восьмого сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО председатель суда Асланбек Дюсингалиев озвучили приговор в отношении Батырбека Курмашева, который обвиняется в убийстве по части 2 статьи 99 УК РК (убийство из хулиганских побуждений, совершённой группой лиц).
Судом установлено, что в тот вечер Шарипов пытался разнять дерущихся возле ночного клуба. Тем временем Курмашев вышел из клуба, увидел в первую очередь Шарипова, взял его за шею начал душить. Применив бойцовский приём, он поднял погибшего и ударил его головой об асфальт. Шарипов сразу потерял сознание и умер на месте. При этом Курмашев продолжил наносить ему удары руками и ногами. Об этом говорит экспертиза, которая показала травмы на голове в разных частях. Первый удар пришёлся теменной частью головы.
Во время судебного следствия были допрошены эксперты, которые отметили, что после первого удара, другие не имели значения. Потому что смерть наступила после травмы головы, удар был настолько сильным, что все внутренние органы получили сотрясение. Такую травму человек может получить при ДТП или когда падает с высоты своего роста.
- Курмашев изначально не признал свою вину, а в показаниях отметил, что наоборот Шарипов на него напал и стал душить и тот, теряя сознание, сделал подсечку. Тогда Шарипов упал на бок и ударился головой об асфальт. Также пояснил, что после делал ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Из арыка таскал воду, чтобы потерпевший очнулся. Но все его показания опровергаются записями с видеокамер ночного клуба. Там видно, как Курмашев выходит из ночного клуба, направляется в сторону, где произошла потасовка и буквально через две минуты возвращается обратно, - рассказал Асланбек Дюсингалиев.
В совещательной комнате суд исключил преступление, совершённой группой лиц, потому что нет ни одного доказательства, что рядом с Курмашевым был ещё хоть один человек.
При назначении наказания суд учёл, что обвиняемый ранее был не судим и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Гражданский иск суд удовлетворил частично, а также удовлетворил моральный иск в размере пяти миллионов тенге матери погибшего, семи миллионов тенге супруге погибшего и три миллиона тенге сестре погибшего.
Сестра погибшего Эльвира Шарипова после приговора пояснила, что с наказанием не согласна.
- Мы считаем преступление совершено группой лиц, он один не мог этого сделать. Первые пять месяцев следователь не собирал никаких улик, он затягивал следствие, ничего не предпринимал. Чтобы признать потерпевшей жену и трое детей моего брата приходилось писать в прокуратуру и обращаться в суд, - заявила женщина.
Приговор не вступил в законную силу. Потерпевшая сторона намерена его обжаловать.
Асланбек Дюсингалиев
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА