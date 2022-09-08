- В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров госпитализированы в Темирскую центральную районную больницу. Позже выяснилось, что пассажир Nissan Teana скончалась, - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Фото: МВД РК Авария произошла восьмого сентября около 7:30. 27-летний водитель ВАЗ-2114, двигаясь со стороны посёлка Шубаркудык в направлении Кандыагаша, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Nissan Teana.Полиция выясняет обстоятельства ДТП.