Тюремный срок прокурор запросила и для пособника Уксукбаева Нагметова.
В специализированном уголовном суде завершилось судебное следствие по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева
, который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».
Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев. Сейчас суд приступил к прениям сторон
. Первой выступила старший прокурор Анастасия Семилиди, которая более часа зачитывала доводы, доказывающие вину подсудимых. Далее запросила тюремные сроки для Уксукбаева и Нагметова в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Семилиди считает, что исправление подсудимых возможно только в реальной изоляции от общества и основания для назначения альтернативного вида наказания (штрафа)
в силу суммы взятки (134,5 миллионов тенге)
- не имеется.
- Прошу признать виновным Уксукбаева в совершении уголовного правонарушения по части 3 статье 24 и части 4 статьи 366 УК РК и назначить наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы и пожизненно лишить права занимать должность на госслужбе. Меру пресечения под стражей оставить до вступления приговора в законную силу.
Также прошу признать виновным Нагметова в совершении уголовного правонарушения по части 3 статье 24, части 5 статьи 28 и части 4 статьи 366 УК РК и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы и пожизненно лишить права занимать должность на госслужбе. Меру пресечения под стражей оставить до вступления приговора в законную силу, - зачитала прокурор в суде.
Также прокурор зачитала, что если предмет взятки не обнаружен, то его стоимость, как незаконно приобретённого имущества, взыскивается судом в доход государства с виновного.
- О взыскании суммы взятки следует отметить, что Нагметов выступал в роли пособника и не является субъектом преступления в получении взятки. Учитывая, что предмет взятки был не обнаружен и не изъят, то сумма взыскания в доход государства в размере 130 миллионов тенге подлежит с Уксукбаева, - отметила Семилиди.
Далее выступил истец Нургалиев. Он отметил что в ходе разбирательства конкретно отражено, что люди хотели оставить его без жилья и угрожали физической расправой.
- Были разговоры, когда братья Нагметовы обсуждали продажу моего дома. Прошу поддержать и удовлетворить мой иск в полном объёме. На меня оказывалось давление. Моя супруга на тот момент находилась в положении и переживала за меня, после чего родился нездоровый ребёнок. До сих пор мы проводим большую часть времени в больнице. Нами были предоставлены банковские выписки по перечислению денег на компании моих родственников. Хочу пояснить, что я как предприниматель могу перечислять средства туда, куда сам пожелаю. Ход строительства никак не уменьшался и завоз материала не приостанавливался. Я лично изъявлял желание закончить до конца эти два объекта, но в свете последних событий, мне не дали такую возможность. Братья Нагметовы обсуждали физическую расправу между собой, до сих пор я опасаюсь возвращаться в родной Актобе. После этого я остался с многомиллионными долгами, не могу заниматься предпринимательской деятельностью и более того, не могу устроиться на работу, потому что нахожусь в реестре должников, - сказал в суде Нургалиев.
Представитель истца Нургалиева также просил поддержать в полном объёме заявленный иск.
С чего все начиналось?
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей»
в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.
В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева
, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.
