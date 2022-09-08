В 20-тонную фуру загрузили продукты питания, тёплую одежду, пледы, предметы личной гигиены и канцелярские товары, передаёт портал «Мой ГОРОД». Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Сегодня, восьмого сентября, из ЗКО отправили гуманитарную помощь для костанайцев, которые пострадали от природного пожара. В минувшее воскресенье во всех районах области открыли 14 пунктов приёма гуманитарной помощи. Депутаты маслихатов, предприниматели и жители не остались в стороне.
- По региону из Акжаикского фонда в Костанайскую область переведено 23 миллиона тенге. В том числе работники крупных предприятий области, государственные служащие, однопартийцы перечисляли однодневные зарплаты на прямой счёт в Костанайскую область. Кроме того, в 20-тонную фуру загрузили продукты питания, тёплую одежду, пледы, предметы гигиены и канцелярские товары, необходимые для учёбы. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, - пояснили в партии AMANAT.
Карим Сулейменов выступил от лица ветеранов ГСВГ (группа советских войск Германии). Он рассказал, что они приобрели школьные принадлежности для учеников на 140 тысяч тенге, чтобы оказать хоть какую-то посильную помощь. Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Из ЗКО отправили школьные принадлежности для костанайских школьников Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА