- Сейчас полицейские выясняют, для каких целей мужчина собрал столь внушительный арсенал и где он приобрёл оружие. Назначена баллистическая экспертиза, - рассказали правоохранители.

Фото: Polisia.kz Арсенал стражи порядка изъяли при проведении оперативно-профилактического мероприятия. При обыске в доме одного из жителей дачного общества обнаружили автомат АК-47, револьвер без ствола 1944 года, револьвер и патроны к ним.Досудебное расследование ведётся по статье 287 части 3 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».