По данным «Казгидромета», девятого сентября днём на севере и востоке ЗКО ожидаются гроза и усилие ветра до 15-20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет гроза. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
