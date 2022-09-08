Крупную партию наркотических средств хранил дома житель города, передаёт Polisia.kz

- Всего в ходе ОПМ из незаконного оборота изъято 27 055 таблеток «Трамадола», 242 флаконов «Тропикамида» и более пяти тонн серной кислоты, - рассказали в полиции.

Департамент полиции ЗКО проводит оперативно-профилактическое мероприятие на выявление правонарушений в сфере оборота наркотических средств. В ходе него в квартире одного из жителей изъято более 18 тысяч таблеток «Трамадола», 99 флаконов «Тропикамеда» и 87 флаконов «Медакса».Стражи порядка проверили четыре аптеки, склад, девять лечебных учреждении и одно промышленное предприятие. Выявлено три уголовных и 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.