Изображение WikiImages с сайта Pixabay Информацию, которую распространяли ранее, официально подтвердила королевская семья. Елизавета II скончалась в замке Балморал, резиденции британских монархов в Шотландии. Накануне в Букингемском дворце сообщали, что врачи обеспокоены состоянием её здоровья. Позже к королеве прибыли все её дети. Елизавета II, старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон, родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Её отец взошёл на престол в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе. 20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Их брачный союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года. Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца. Титул Её Величества в Соединённом Королевстве звучит так: «Её Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».