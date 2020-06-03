Иллюстративное фото из архива "МГ" На онлайн-брифинге журналист спросил Айжан Есмагамбетову, почему, когда в стране фиксировали только завозные случаи COVID-19, действовал строгий карантин и режим ЧП, а как только увеличилось количество местных случаев, началось смягчение карантинных мер и последовала отмена ЧП. Главный санврач страны назвала несколько причин. Во-первых, благодаря строгому карантину удалось избежать резких пиков заболеваемости. - Опыт стран в январе-феврале показывал, что инфекция имела взрывной характер. В странах был высокий пик заболеваемости, высокая летальность, большое количество тяжелых случаев. Система здравоохранения испытывала огромные трудности. Нам удалось избежать резкого пика и снизить темп прироста благодаря своевременно объявленному карантину и режиму чрезвычайного положения. Если репродуктивное число вначале составляло 1 к 3, то есть от одного человека заражались трое, то потом снизилось до 1 к 2, 1 к 1 и доходило даже до 0,9, - отметила Айжан Есмагамбетова. Главный санврач страны добавила, что вместе с этим во время строгого карантина удалось нарастить мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших. Если вначале проводилось от 1 тысячи тестов в сутки, то теперь - до 20 тысяч. - Объем тестирования позволил оценить уровень распространенности КВИ в стране. Несмотря на то что наблюдается рост числа заболевших, мы не видим роста летальности или роста количества тяжелых больных. Это говорит о том, что ситуация под контролем и система здравоохранения подготовлена для того, чтобы своевременно реагировать, выявлять случаи, оказывать медпомощь больным с тяжелыми случаями и не допускать роста летальности, - отметила Айжан Есмагамбетова. Однако несмотря на то что система здравоохранения не испытывает большой нагрузки и ситуация под контролем, Айжан Есмагамбетова попросила казахстанцев выполнять меры профилактики. Ранее Айжан Есмагамбетова пояснила рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а также рассказала, как Казахстан защищается от второй волны COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.