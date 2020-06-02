Скриншот с видео Видео быстро распространилось в соцсетях. Комментаторы предполагают, что мор произошел из-за сильной жары и из-за того, что в водохранилище очень мало воды. - Мы узнали о случившемся через "Инстаграм", выехали на место, собрали рыбу, всего - 925 штук, сдали в ветлабораторию. Это мальки леща. Что произошло, мы не знаем. Также мы взяли пробы воды, результаты будут известны в начале следующей недели. Специалисты проверят рыбу на инфекционные и паразитарные болезни, сделают анализ воды, - сообщил руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурболат Дуйсенов. - В Каргалинском водохранилище водятся еще щука, лещ, окунь, карп. С ними все нормально. Водохранилище имеет 4 притока – Косестек, Жаман Каргалы, Шанды, Карабутак, их мы проверили тоже, вода там чистая. Остается ждать результатов исследования. hAYeswl545A Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.