По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +31 градус, ночью +16. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +37 градусов, ночью +25. В Актобе днем 34 градуса выше нуля, ночью +17. 34 градуса выше нуля днем и 21 градус выше нуля ночью ожидается в Актау.