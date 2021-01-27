Только за прошедшие сутки, 27 января, в области было выявлено новых 95 случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырауской области за пациентами с COVID-19, проходящими лечение на дому, ведется наблюдение по чек-листам Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 1 397 новых случаев заболевания COVID-19, из них 95 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 181 117 случаев, из них в ЗКО - 10 585. - На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 27 119 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 266 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 39 пациентов, на аппарате ИВЛ - 38 пациентов, - пояснили в МВК РК. Также в МВК РК сообщили о данных по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19. - На 25 января этого было зарегистрировано 130 случаев заболевания, один случай с летальным исходом. Выздоровели 128 человек. С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 47 575, случаев с летальным исходом - 559, всего выздоровели – 35 348 человек, - проинформировали в МВК РК. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19. Также стало известно, что 18 по 24 января в ЗКО умерли 14 человек от коронавирусной инфекции.