Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что утром 23 января при разгрузке между двумя грузчиками, работающими на центральном рынке, возник конфликт. - В обед 26-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, пришел на рабочее место своего 18-летнего товарища с претензией, почему последний не уважает его возраст. Между ними возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой 18-летний грузчик нанес телесные повреждения своему оппоненту. Потерпевший госпитализирован в отделение реанимации ГМБ г.Уральска, - рассказали в пресс-службе полиции. 18-летний парень водворен в ИВС УП г.Уральска. По данному факту Абайским ОП УП г. Уральска назначено досудебное расследование ст. 24-99 УК РК "Покушение на убийство".