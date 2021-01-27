- Мы считаем, что существующая пенсионная система нуждается в коренных преобразованиях. Большинство казахстанцев из-за небольшой заработной платы не имеют достаточных пенсионных накоплений. Поэтому наша партия предлагает вернуться к уже зарекомендовавшей себя ранее солидарной пенсионной системе. Одним из главных наших предложений является пересмотр возраста выхода граждан на заслуженный отдых, который необходимо исчислять исходя из сложности условий труда. Возрастной порог выхода на пенсию нужно снизить до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности гражданина. В условиях, когда стоит серьезный вопрос о безработной молодежи, совершенно бессмысленным выглядит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, - сказал Александр Милютин.

- Народная партия Казахстана будет добиваться от правительства расширения перечня инструментов для формирования финансовой "подушки безопасности" будущим пенсионерам. Право на достойную старость должно подкрепляться ежегодной индексацией пенсий не только с учетом номинальной инфляции, но и индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, - сказал депутат.

- Фракция Народной партии Казахстана считает прогнозы Министерства труда и социальной защиты оптимистическими, говорить о каком-либо переломе ситуации преждевременно. Цифры так называемой официальной безработицы давно являются формальными. Сфера занятости всецело зависит от экономики, где кризис вслед за пандемией, вторая волна которой уже накрывает мир, только набирает обороты. Все признаки чрезвычайного положения на рынке труда сохраняются. Растет скрытая безработица, появилась большая группа условно занятых и квазисамозанятых, - добавил депутат.

- Впервые за пять лет пенсионные накопления по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ пошли на снижение. На 1 апреля 2020 года они составляли 11 триллионов 405 миллиардов тенге, а к 1 июня 2020 года уменьшились до 11 триллионов 388 миллиардов тенге, то есть сократились на 17 миллиардов тенге. Слабое участие населения в пенсионной системе, крайне низкий уровень накоплений и так закладывали социальную бомбу под будущее, а теперь эти риски еще больше усугубляются, - озвучил Милютин.

Иллюстративное фото их архива "МГ" Мажилисмен отметил, что одно из направлений программы Народной партии Казахстана - справедливая пенсионная система.Депутат подчеркнул, что минимальная базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате с соответствующей ежегодной корректировкой.Милютин добавил, что в период введения режима ЧП по причине потери доходов, государственную помощь получило порядка 4,6 миллиона человек. Фактически без работы остались почти 47 процентов экономически активного населения. Депутат заявил, что это беспрецедентный случай в истории Казахстана.Он отметил, что в стране вновь обостряется огромный риск выпадения массы работающих из систем пенсионных накоплений, обязательного медицинского и социального страхования.Он попросил премьер-министра рассмотреть депутатский запрос и отразить позицию правительства по указанным проблемам. Сейчас в Казахстане пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60 лет. Пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.