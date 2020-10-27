Иллюстративное фото из архива "МГ" "Планируется ли вводить предельные цены на продукты осенью в связи с ожидаемой второй волной коронавируса?" - прозвучал вопрос от журналиста на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Министр подтвердил, что во время первой волны инфекции действительно произошли изменения в ценах на продукты питания. Частично это связано с закрытием границ и другими карантинными мерами. "В этом году во время первой волны наблюдали ажиотажный рост цен, мы были вынуждены внедрять нерыночный механизм предельных цен. За это время проведена большая работа с госорганами, с бизнесом, чтобы в регионах создать запасы продовольствия, специальные фонды, выделялись ресурсы сетям, чтобы они делали закладки, все это в комплексе должно сдерживать цены (...)", - сказал министр. При этом он отметил, что летом наблюдалось даже некоторое снижение цен на продукты. "Если будет ажиотажный рост, тот этот инструмент (будем - прим. ред.) применять, но надеемся, что не потребуется, так как нет основы, чтобы создавать ажиотаж, работа по соответствующим запасам проведена", - сказал Султанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.