Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 152 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших выявлено в Восточно-Казахстанской области - 27, в Алматы - 20 и 15 в Нур-Султане. В ЗКО зарегистрировано 8 новых случаев заражения КВИ, в Атырауской области - 5. Всего в стране выявлены 110402 заболевших. Между тем за прошедшие сутки зафиксированы 163 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36895, летальных случаев - 393, выздоровевших - 28460. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.