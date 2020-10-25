- В этом году мы посадили картофель только на один гектар. В дальнейшем мы хотим развивать наш бизнес. В настоящее время мы работаем совместно с тремя сельчанами. На берегу гранили свою территорию. Я закончил сельскохозяйственный институт. Поэтому эта отрасль хорошо мне знакома. При посадке картофеля сначала нужно хорошо подобрать семена. Если семена годные, то и урожай будет богатым. В этом году мы будем собирать урожай своими силами, - рассказал молодой предприниматель Сакен Мухамбетжанов. - В селе насчитывается 1331 человек. кономически активное население-741 человек. Общее количество дворов по округу 358, в том числе в селе Амангельды – 311 дворов, В Селе Чижа – 47 дворов. 274 двора занимаются садоводством. Тридцать два двора не имеют личного подсобного хозяйства, - рассказала аким села Саягуль Галиева. В сфере сельского хозяйства в селе Амангельды работают 54 человека. По округу работают крестьянские хозяйства: «Керей», «Ханшайым», «Сапенов», «Сундеткалиев», «Енбек», «Чулаков», «Аслан», «Алтай», а также «Аккутир», «Нигметулла», «Бекет Аман» и «Газовик». Они обеспечивают жителей села продуктами питания и товарами бытового назначения. - В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году на развитие животноводства выделено более 3 млрд тенге, - отметила аким села Саягуль Галиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.