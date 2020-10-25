Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 21 по 23 октября на территории области проводилось республиканское оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус». - По итогам ОПМ выявлено более 400 нарушений ПДД РК водителями автобусов, из них 24 за нарушение правил перевозки пассажиров, 16 за отсутствие государственного или обязательного технического осмотра, 60 водителей пользовались при управлении транспортным средством сотовыми телефонами, 24 водителя превысили скорость, 96 за нарушение правил маневрирования. Кроме того привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц автобусных парков, - рассказали в полиции. - Самыми распространёнными нарушениями остаются несоблюдение элементарных правил дорожного движения. Это использование телефона за рулём, превышение скоростного режима, выезд за стоп-линию или не пропустить пешехода. По словам полицейских, водители общественного транспорта несут двойную ответственность - отвечают за безопасность пассажиров, которые в салоне автобуса и за других участников дорожного движения. Впрочем, нареканий к профессионализму водителей общественного транспорта не мало. Всего за 9 месяцев с начала года с участием водителей общественного транспорта произошло 7 ДТП, где один человек погиб и 7 получили ранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.