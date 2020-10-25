По сообщению службы спасения, 26 октября в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По информации РГП "Казгидромет", температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +7. Ясная погода без осадков прогнозируется в Атырау. Днем здесь ожидается 14 градусов тепла, ночью +9. В Актау переменная облачность, днем +20 градусов, ночью +14. В Актобе также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.