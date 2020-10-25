На ярмарке было реализовано 3 туши крупного рогатого скота по 1600 тенге за килограмм. Мясо привезли из сел Жанибек, Камысты, Тау. По Жанибекскому району на ярмарке реализована продукция крестьянских хозяйств по низким ценам. - Мясо мы продавали по 1600 тенге за кг. Товар хороший, люди довольны. Все мясо у нас ушло в один день. За мешок картошки например сельчане отдавали 2 тысячи тенге, морковь, капуста по цене 80, лук по 90 тенге за кг. Картофеля земледельцы привезли 6 тонн, остальную овощную продукцию по полтонны,- рассказал фермер Алпамыс Курмангалиев. Кроме того, на ярмарке продавали овощи и фрукты. К примеру, тыква стоила 150 тенге за килограмм, яблоки 250 тенге, баклажаны, перец по 150 тенге, виноград - 350 тенге. Я картошку купил по 60 тенге за кг. Недорого. Мы мешками набрали. Есть где хранить, поэтому запасаемся. Цены приемлемые. Необязательно ехать для этого в город. Для нас очень удобно. Кроме того, на ярмарке в большом изобилии можно было найти ягоду, фрукты, яйца, молочную продукцию, рыбу и корма для скота. Все по сниженным ценам,- отметил житель района Куаныш Абдуллин. Также на ярмарке члены мониторинговой группы провели информационно-разъяснительную работу населению, раздавали листовки по правильному ношению масок и строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Ярмарка также будет проведена в ближайшую субботу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.