Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. - Впервые по стране роботизированное устройство для измерения температуры тела запущено в пилотном режиме в Атырауской области. Устройство имеет множество преимуществ, а именно медицинские работники экономят свое время, и что немаловажно, сохраняют обязательную социальную дистанцию при общении с пациентами. Персонал поликлиники теперь следит только за монитором, результаты которого обрабатывает робот. Ведь «умная» техника сразу обнаруживает пациента, пришедшего в здание с температурой. Выделяет изображение этого человека на мониторе красным цветом. А если он входит без маски, он обводит его изображение желтым цветом и бьет тревогу. Предупреждает об этом вслух, - сказала главный врач Атырауской городской поликлиники №4 Меруерт Утегалиева. В дальнейшем планируется установить роботизированные устройства для измерения температуры тела, разработанные совместно компаниями "СИК вижн" и "Билайн", в других медицинских учреждениях региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.