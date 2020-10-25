Рыночная цена компьютерной техники составляет 149 тысяч тенге, однако управление образования приняло оборудование по 250 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уйти из офлайн. Школам Казахстана нужен прорыв Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в проектном офисе "Актобе - адалдык аланы", специальная мониторинговая группа осуществила мониторинг качества сайта акимата Актюбинской области. При мониторинге выявился факт, что управление образования не обновляет на сайте объявления о конкурсах и вакантных местах. – Антикоррупционный мониторинг показал, что сфера назначения руководителей учреждений образования, а также проведения процессов школьных олимпиад подвержена высоким коррупционным рискам, в силу не урегулирования «конфликта интересов» членов комиссии и отсутствия прозрачности в процессах. В 2018 году ГУ «Управление образования Актюбинской области» заключили договор  с ТОО «Фирма «Казинтерсервис». Количество оборудования пять тысяч штук. При анализе конфигурации компьютеров в магазинах «Фора», «Технодом» средняя цена  данной конфигурации 149 тысяч тенге. Однако это оборудование управление приняло по 250 тысяч тенге. Общая сумма договора по всем лотам свыше 1 млрд 250 млн тенге, при этом как ранее мы и говорили, мониторинг показал слабую конфигурацию компьютеров и отсутствие сервисного обслуживания, что в период пандемии стало особо выражено, - сообщили в проектном офисе. - Согласно техспецификации 36 месяцев предоставляется сервисное обслуживание бесплатно. При этом надо подчеркнуть, что снова закладываются деньги на сервисное обслуживание, тратятся сотни миллионов бюджетных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  