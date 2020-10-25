Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в проектном офисе "Актобе - адалдык аланы", специальная мониторинговая группа осуществила мониторинг качества сайта акимата Актюбинской области. При мониторинге выявился факт, что управление образования не обновляет на сайте объявления о конкурсах и вакантных местах. – Антикоррупционный мониторинг показал, что сфера назначения руководителей учреждений образования, а также проведения процессов школьных олимпиад подвержена высоким коррупционным рискам, в силу не урегулирования «конфликта интересов» членов комиссии и отсутствия прозрачности в процессах. В 2018 году ГУ «Управление образования Актюбинской области» заключили договор с ТОО «Фирма «Казинтерсервис». Количество оборудования пять тысяч штук. При анализе конфигурации компьютеров в магазинах «Фора», «Технодом» средняя цена данной конфигурации 149 тысяч тенге. Однако это оборудование управление приняло по 250 тысяч тенге. Общая сумма договора по всем лотам свыше 1 млрд 250 млн тенге, при этом как ранее мы и говорили, мониторинг показал слабую конфигурацию компьютеров и отсутствие сервисного обслуживания, что в период пандемии стало особо выражено, - сообщили в проектном офисе. - Согласно техспецификации 36 месяцев предоставляется сервисное обслуживание бесплатно. При этом надо подчеркнуть, что снова закладываются деньги на сервисное обслуживание, тратятся сотни миллионов бюджетных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.