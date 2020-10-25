Так, по словам Наурызбая Карагойшина, на территории Жангалинского района расположено 389,1 км автомобильных дорог, в том числе 172 км областного значения, районного значения-217,1 км. - Обеспеченность асфальтобетонным покрытием дорог областного значения составляют 47%. В районном центре 67 улиц, в настоящее время только 11 улиц асфальтированы. В текущем году в целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов, особенно детей, в районном центре построены тротуары общей протяженностью 1,3 км. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в районном центре в 2018-2020 годах было установлено 10 видеокамер. Разработана проектно-сметная документация на строительство 6,2 км уличной дороги (с тротуаром) в районном центре и направлена бюджетная заявка в областное управление строительства. Стоимость проекта 748 млн.тенге, - рассказал глава района. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию участка дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 130-191 км (61 км) в 2022-2024 годах. Общая стоимость проекта -15 млрд.тенге. - На сегодняшний день по району все подъездные пути к 9 сельским округам требуют капитального или среднего ремонта. В том числе в областном плане по среднему ремонту дорог районного значения, к примеру, подъездные пути к селам Копжасар и Пятимар относятся к числу приоритетных участков дорог. В весеннее и осеннее время движение по названным деревням вызывает большие проблемы. Ремонт этих участков будет осуществляться по мере решения финансовых проблем из областного бюджета, - отметил аким. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.