Как сообщил на своей странице Facebook официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, в 4,05 25 октября 23-летний водитель автомобиле ВАЗ-2112 в 4 мкр. напротив АЗС «Москвичи» не справившись с рулевым управлением, наехал на «Volkswagen Golf», который стоял на парковке, а после на "Газель", которая стояла на обочине дороге. - В результате ДТП 36-летняя пассажирка ВАЗ-2112 от полученных травм не приходя в сознание, скончалась на месте происшествия. В Городскую многопрофильную больницу с различными травмами были доставлены водитель и две пассажирки ВАЗа, одна из них находится в отделении реанимации, - сообщил Болатбек Бельгибеков. Транспортные средства водворили на штрафстоянку. По факту начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторжности смерть человека". Между тем как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, водитель автомобиля ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения. - В Городскую многопрофильную больницу были госпитализированы: женщина 30 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и в состоянии травматического шока. Женщина 1986 года рождения с ушибом грудной клетки, переломом голени транспортирована в ГМБ. Была в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1997 года рождения с закрытым переломом плеча, алкогольное опьянение также госпитализирован. Женщина 1984 года рождения погибла от полученных травм, - рассказали в управлении здравоохранения.