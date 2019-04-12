Как рассказала старший преподаватель центра "Рухани Жангыру" при ЗКАТУ имени Жангир хана Галия Саркулова, день открытых дверей приурочили к 2-летию выхода статьи первого президента РК, лидера нации Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». - Данное мероприятие проводится с целью духовного и военно-патриотического воспитания. Оно состоит из двух частей, вот первая часть программы "Рухани Жангыру" - это знакомство со статьей "Семь граней великой степи". Мы устроили небольшую выставку книг в нашей университетской библиотеке, которые переведены на казахский язык в рамках проекта "100 новых книг". И вот наши студенты активно пользуются этими книгами, они оказывают большое подспорье при подготовке к занятиям, по философии по социологии. Сегодня наши студенты расскажут школьникам об этих наиболее известных и интересных книгах. Также прозвучит запланированное выступление по книге Клауса Швапа "Четвертая промышленная революция". Вторая часть - это студенты на территории вуза, они покажут свое военное мастерство и строевой шаг, покажут, как умеют управлять оружием. Военная кафедра есть только в нашем университете по всему городу, - пояснила Галия Саркулова. Стоит отметить, что сегодня собралось около 150 студентов практически всех факультетов. Галия Саркулова сообщила, что у них создан специальный центр "Рухани Жангыру". - Нами составлен специальный план реализации этой программы, потом проводились экспедиции в рамках проекта "Сакральная география", была встреча с учениками, проходили олимпиады. Мы стараемся не просто вовлечь наш университет, а проводить активную работу в этом направлении, - отметила Галия Саркулова. К слову, на мероприятии выступил проректор ЗКАТУ имени Жангир хана Акылбек Султанов, директор центра "Рухани Жангыру" при ЗКАТУ имени Жангир хана Венера Есенгалиева. Также на день открытых дверей в вуз приглашены учащиеся 10-11 классов школ города. Для них была проведена экскурсия по центру «Рухани жангыру» ЗКАТУ имени Жангир хана, специалисты центра и студенты рассказали о главных задачах и целях программы, а также о деятельности вуза в данном направлении.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.