В Уральске в медицинском центре «Uniserv Medical Center» пациентам с проблемами зрения предлагают выполнить лазерную коррекцию зрения (по методике Lasik), которая навсегда поможет избавиться от очков. Только 15-16 апреля 2019 года в г. Уральск в многопрофильной клинике «Uniserv Medical Center» есть возможность: • пройти комплексное обследование у врача-офтальмолога высшей категории с 20-летным стажем Досжановой Бакыт Сагатовны (главный внештатный офтальмолог Жамбылской области); • сделать лазерную коррекцию зрения методикой Lasik (Ласик) . Лазерная коррекция зрения - самый популярный способ исправления близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Методика Lasik (Ласик) появилась в 1989 году. Этот метод лазерной коррекции стал настоящей революцией в рефракционной хирургии, и сегодня «Ласик» позволяет проводить коррекцию зрения под местной анестезией за несколько минут, значительно сокращая реабилитационный период. Технология «Ласик» прошла многоэтапные клинические испытания, прежде чем ее начали использовать в офтальмологических центрах и клиниках. Многолетние наблюдения за пациентами показали, что эксимерный лазер не вызывает каких-либо нарушений, так как воздействие происходит только на одну из преломляющих сред — роговицу, и глубина воздействия строго ограничена. Сегодня с этой методикой восстановления зрения работают медицинские центры и клиники в 45 странах. За последние 10 лет в мире проведено около 5 миллионов коррекций зрения по методике «Ласик». Такую операцию на зрение в уральском медцентре «Uniserv Medical Center» на новейшем рефракционном оборудовании (комплексе фирмы ALCON (USA) EX50) проводит врач-офтальмолог высшей категории, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Досжанова Бакыт Сагатовна. Консультация для пациентов пройдет с 15 по 17 апреля с 9.00 до 18.00 Наш адрес: г.Уральск, ул. Шолохова, 36. Ост. «Айгуль», проезд маршрутами 6, 37, 45. Запись по телефонам: 8(7112) 9З – 33 -39; +7 777 075 33 39. Инстаграмм uniservmedicalcenter Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.