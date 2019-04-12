На днях прошел розыгрыш за первый квартал текущего года, который определил счастливых обладателей денежных сертификатов, ценных призов и главного приза – путевки в Дубай.Путешествие в этот сказочный город выиграла жительница села Сайхин Бокейординского района Жанар Жадраева. Когда-то, приехав в город, она сделала покупку в минимаркете «НазЭль» и, опустив чек в ящик, даже и не надеялась, что фортуна улыбнется именно ей. К сожалению, Жанар по семейным обстоятельствам не смогла полететь в Дубай. В связи с этим руководство группы компаний приняло решение разыграть путевку еще раз. Таким образом, в следующем розыгрыше, который пройдет 29 июня, будут разыгрываться целых две путевки – в Турцию и в Дубай.Как отметили организаторы, условия розыгрыша изменились. Теперь чтобы выиграть заветную путевку нужно обменять чеки на купоны. Один купон выдается в обмен на чеки на общую сумму не менее 10000 тенге. Чеки можно собирать со всех точек минимаркетов и аптек «НазЭль», ресторанов «BURGER CLUB» и кафе «PUB BURGER».Новые правила были введены для того, чтобы в розыгрыше могли принимать участие все желающие.Если раньше разыгрывались чеки на сумму не менее трех-пяти тысяч тенге, то теперь чеки на любую сумму можно накапливать и при общей сумме не меньше 10000 тенге обменять их на один купон.Седьмой розыгрыш уже стартовал, так что всех желающих принять в нем участие ждут в минимаркетах и аптеках «НазЭль», в сети ресторанов быстрого питания «BURGER CLUB» и в кафе «PUB BURGER».Спешите, ведь 29 июня будет разыгрываться не одна, а целых две путевки! Это значит, что шансы на победу удваиваются для каждого из вас. Счастливых всем покупок и супер везения!Акманар Аймашева, участница розыгрыша: - Я с друзьями обедала в кафе «PUB BURGER». После оплаты счета, мне предложили принять участие в розыгрыше и положить чек с моими контактами в ящик, на что я с удовольствием согласилась. Не очень-то верилось, что выиграю. А в день розыгрыша мне позвонили и сообщили, что я выиграла телевизор. Благодарю эту компанию за такой приятный и большой приз, а также за внимание к своим клиентам. Желаю процветания, а нашим землякам советую попытать счастье в следующем розыгрыше. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.