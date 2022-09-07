Сегодня, 7 сентября, члены Комиссии партийного контроля, созданной при Бурлинском районном филиале партии "AMANAT", побывали у подрядчика, ремонтирующего дороги в городе Аксай. ТОО " Жайык Сити" приступило к ремонту дорог на улицах Жастар и Енбекши. Данные работы вошли в предвыборную программу партии" АMANAT". В настоящее время работы по ремонту улиц приостановлены из - за отсутствия битума - строительного материала. Начальник участка данной подрядной компании - Ажгереев Даурен Мухтарович дал обещание, что заказали материал, и как только битум поступит, они завершат ремонт в течение семи дней. Однако начальник участка не смог точно сказать, когда придет материал. В настоящее время дефицит битума характерен для всех регионов страны. Председатель ППО "Спорт " - Суиндыкова Майра Кармысовна и заместитель акима г. Аксай - Губаев Бекболат Максимович пообещали подрядной компани, что обратятся в госорганы и окажут всяческую поддержку в решении вопроса.