- 49-летний водитель за рулём Toyota Hilux не справился с управлением и авто опрокинулось в кювет, после чего загорелось. В результате ДТП водитель сгорел. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы, - пояснили в ведомстве.

Скриншот с видео В редакцию «МГ» очевидцы ДТП прислали видео с горящем автомобилем. Автор ролика за кадром говорит, что случай произошел в Жангалинском районе, открытым пламенем полыхает Toyota Hilux.. Как проинформировали в департаменте полиции ЗКО, авария произошла на 55-километре дороги Чапаево - Жангала - Сайхин.Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».