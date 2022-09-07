- Изначально складывается мнение, что все ограничения по оттоку топлива из Казахстана в соседние государства разрабатывались людьми, оторванными от реальности. Или теми, кто вовсе не понимает алгоритма грузоперевозок. Это вопрос не к руководителям ведомств, а к правительству. Если на местном уровне все ссылаются на министерство. Нам нужна адекватная цена, и нам не нужны эти ограничения, - говорит Серик Сытдыков.

- Что такое 300 литров топлива на грузовой транспорт? Хорошо, я казахстанский перевозчик, машина едет в Санкт-Петербург, я как дурак должен стоять трое суток на заправке и каждый день дозаправлять по 300 литров, чтобы только потом выйти в рейс? В правительстве говорили, цена 260 тенге за один литр топлива любому казахстанскому перевозчику. Что сейчас творится на заправках? У всех полные цистерны бензина и солярки на заправках. Приезжаешь к ним, показываешь техпаспорт, права, удостоверение и запрашиваешь одну тонну по 260 тенге. Нет! Хотите заправиться, берите по 380 тенге литр, или зимнюю солярку по 450 тенге. И эта ситуация сложилась не потому, что кто-то плохо работает, а из-за того, что ограничительные меры были введены в корне не правильно, без учёта национальных интересов, - возмущается грузоперевозчик.

- А этот отток и будет идти, потому что любой «камазист» не поедет в рейс, он поставит два «КамАЗа», наберет 1,5 тонны топлива и продаст. Сиди спокойно...и вы этот отток не остановите. Граждане Узбекистана или РФ так и будут брать нашу дешёвую солярку. Но вы в лице частных перевозчиков заработали ещё одну нелегальную прокладку между государством и транзитными перевозчиками. И никто этот рынок не возьмёт в управление. Это ещё одна очередная спекуляция. Заправка продала казахстанцу, а тот узбеку. А солярка как шла в Россию, так и идёт. Вы просто даёте недобросовестным предпринимателям возможность зарабатывать. А попадает нормальный бизнесмен, который хочет работать по прозрачной схеме. А прозрачной она будет тогда, когда государство и правительство начнёт разрабатывать нормальные ограничения... Это доведёт до трагедии, завтра какой-нибудь «камазист» не выдержит, уже в Актобе были такие прецеденты, доходит чуть ли не до драки, водители дерутся с кассирами. А при чём тут они? Бедный дальнобойщик, ему не дают солярки, а у него обязательства перед заказчиком. Почему нельзя всё промониторить, создать базу перевозчиков, как база с КХ? - спросил грузоперевозчик и предложил пути решения проблемы.

- Создавайте условия: субсидированное ГСМ, револьверный возврат. Хорошо, мы готовы покупать по 450 тенге за литр в любом объёме, но тогда кэшбеком возвращайте разницу между 260 и 450 тенге за литр. И пусть все заправки 450 тенге. Если вы подтверждаете легальную предпринимательскую деятельность, придумывайте механизм возврата. Все что придумано на данный момент, принесло только проблемы, негатив и агрессию в сторону правительства и всех надзорных органов, - заключил Серик Сытдыков.

Серик Сытдыков В палате предпринимателей ЗКО обсудили дефицит дизельного топлива. Компания «Бек-Транс» занимается международными перевозками. На заседании директор компании Серик Сытдыков выступил от лица грузоперевозчиков области.Он считает, что тот, кто пишет все эти ограничения, должен приехать в регион или хотя бы один день поработать в сфере грузоперевозок и предоставлении транспортных услуг.Серик Сытдыков говорит, что никто не учитывает интересов населения, потому что идёт отток топлива.По его словам, если у грузоперевозчика есть зарегистрированное ТОО или ИП, лицензия, есть на балансе техника, можно ставить всех на учёт и создать одну базу.