- Тело ребёнка обнаружила 27-летняя мать. Трое её малолетних детей игрались на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое. Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребёнка, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в начале августа, но стало известно об этом только сейчас. Пятилетний мальчик из района Байтерек заперся в старом холодильнике, играя во дворе дома.По результатам медицинского исследования, ребёнок умер от «механической асфиксии вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым». Холодильник имеет автоматическую систему запора - открыть его изнутри не получится, поэтому малыш задохнулся. Факт зарегистрирован как несчастный случай.