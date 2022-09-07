- Сейчас и мать и сыновья прибывают в хорошем состоянии. После родов к маме прикреплены специальные медсёстры для ухода за младенцами и необходимого лечения. Когда будет выписка пока неизвестно, - рассказала заведующая отделением патологии за недоношенными детьми Атырауского областного перинатального центра Турлен Бегеева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 22-летняя Аянгуль Сабитова родила тройню на 34-й неделе беременности. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона, все трое малышей - мальчики. Двое новорождённых весят по 1,8 килограммов, а их брат - 2,3 килограмма.За восемь месяцев в регионе родились 11 333 ребёнка. Из них, 114 - двойняшек.