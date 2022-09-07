Налог не затронет средний класс. Уральцы не могут найти иностранную валюту Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сказал главный эксперт департамента налоговой и таможенной политики Ельнар Казбеков в интервью телеканалу «Хабар 24». По его словам, налог будет взиматься при обретении дорогостоящего имущества и транспортных средств. К примеру, яхт и частных самолётов.
- В международной практике применяется повышенное налогообложение для дорогих автомобилей. Приведу пример: автомобили стоимостью 100 тысяч долларов и выше, к ним можно применить повышенное налогообложение. У состоятельных лиц имеются два и более объектов элитной недвижимости, транспортных средств, земельных участков. При наличии у лица двух и более объектов можно рассмотреть возможность повышенного налогообложения, - пояснил Казбеков.
При этом двойного налогообложения не будет. Вопрос об установлении налога на роскошь планируют обсудить с бизнес-сообществом, экспертами и государственными органами. Напомним, ввести налог на роскошь предложил президент в послании народу Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.