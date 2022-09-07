- В международной практике применяется повышенное налогообложение для дорогих автомобилей. Приведу пример: автомобили стоимостью 100 тысяч долларов и выше, к ним можно применить повышенное налогообложение. У состоятельных лиц имеются два и более объектов элитной недвижимости, транспортных средств, земельных участков. При наличии у лица двух и более объектов можно рассмотреть возможность повышенного налогообложения, - пояснил Казбеков.При этом двойного налогообложения не будет. Вопрос об установлении налога на роскошь планируют обсудить с бизнес-сообществом, экспертами и государственными органами. Напомним, ввести налог на роскошь предложил президент в послании народу Казахстана.
