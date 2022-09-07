- Судом установлено, что подсудимый в период с первого января 2017 года по пятое апреля 2021 года, совершил мошенничество, используя своё служебное положение. Обманным путём похитил чужое имущество на сумму более 777 000 000 тенге, - сообщают в суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело в отношении работника банка рассмотрел актюбинский суд. Мужчина обвинялся в мошенничестве.Менеджер вину признал частично, он не согласился с суммой ущерба. Однако вина подсудимого подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела. Прокурор просил суд назначить наказание виде 6,8 лет лишения свободы. С учётом смягчающего обстоятельства - наличием малолетнего ребёнка, суд приговорил мужчину к пяти годам заключения. Также ему запрещено 10 лет занимать должности в банковской сфере. Приговор суда не вступил в законную силу.